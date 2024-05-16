На сколько сократят выплаты

Примерно 86 тысяч беженцев из 107 тысяч, которые приехали в Ирландию из Украины, остаются жить в стране. Поэтому это нововведение по финансированию повлияет на примерно 27 тысяч человек.

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Министр финансов Майкл МакГрат уточнил, что Ирландия уменьшит выплаты с 220 евро до 38,8 евро. Это связано с тем, что примерно 47 тысяч украинских беженцев проживают в государственно финансируемых гостиницах, где им предоставляются еда и другие услуги.

В последнее время проблема с переселением беженцев и стремительный рост количества заявителей на убежище стала гораздо большей политической проблемой в Ирландии, которая уже несколько лет имеет проблемы с недостаточным количеством жилья,

– пишет Reuters.

Также отмечается, что в Ирландии один из самых высоких показателей количества украинских беженцев на каждый миллион местного населения, которое составляет 5,3 миллиона человек.

Интересно! Организации, которые поддерживают переселенцев, не согласны с решением о сокращении выплат.

Какие правила для беженцев в Ирландии

В марте правительство Ирландии решило, что украинские беженцы, которые прибывают в Ирландию, будут размещены в государственном жилье только на 90 дней и будут получать сокращенные выплаты. Эти новые правила вступили в силу с 14 марта.

Важно! Если беженец выезжает из государственного жилья и арендует жилье самостоятельно, то он может претендовать на более высокие выплаты.

В Департаменте интеграции указали, что в учреждениях размещения люди имеют доступ к питанию, стирки и других услуг. Однако главный акцент был сделан на помощи в приспособлении к жизни и работе в Ирландии, возможностях самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержке.