Довгоочікуваний "штиль": коли курс долара почне зростати знову

Вірогідно НБУ продовжить дію режиму керованої гнучкості, що унеможливлює будь-які стрімкі курсові рухи. Та й ефективні та своєчасні заходи регулятора, за потреби, можуть нівелювати чи суттєво пом’якшити вплив на валюту.

Як зміниться ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що посеред серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною. Як і минулого тижня, триватиме курсовий "проміжний період".

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто продовжуватиметься тенденція, коли валютні курси за незначної висхідної та спадної поперемінних динамік залишатимуться в межах нових коридорів. Водночас цей етап не триватиме вічно, адже інфляційний тиск восени може стати більш відчутним та й інфляційний прогноз вже трохи інший – до 8,5%.

Банкір уточнює, що кульмінація на валютному ринку "відкладена" на осінь, коли курсові показники будуть незначними та досить прогнозованими темпами можуть досягти значень закладених в бюджет на 2024 рік. Тобто, позначки 42,10 гривень за долар.

Характеристики валютного ринку на наступному тижні

Раніше річна інфляція прогнозувалася на рівні 8,2%.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не перевищить 0,3 – 0,5 гривень. Інші показники будуть такими:

Коридори валютних коливань:

на міжбанку – 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку – 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

Поточні курсові коливання:

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні,

комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні,

обмінні пункти – до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро,

комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро,

обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі:

комбанки – 0,2 – 0,3 грн за долар, 0,3 – 0,5 за євро,

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

Різниця курсів продажу:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро,

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Курсові відхилення в середньому складатимуть 2% від стартового курсу тижня.