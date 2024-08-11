Как изменится ситуация на валютном рынке
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что в середине августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Как и на прошлой неделе, продлится курсовой "промежуточный период".
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То есть будет продолжаться тенденция, когда валютные курсы при незначительной восходящей и нисходящей попеременных динамиках будут оставаться в пределах новых коридоров. В то же время этот этап не продлится вечно, ведь инфляционное давление осенью может стать более ощутимым и инфляционный прогноз уже немного другой – до 8,5%.
Банкир уточняет, что кульминация на валютном рынке "отложена" на осень, когда курсовые показатели будут незначительными и достаточно прогнозируемыми темпами могут достичь значений, заложенных в бюджет на 2024 год. То есть отметки 42,10 гривны за доллар.
Характеристики валютного рынка на следующей неделе
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,3 – 0,5 гривны. Остальные показатели будут такими:
Коридоры валютных колебаний:
- на межбанке – 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,
- на наличном рынке – 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.
Текущие курсовые колебания:
- межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны,
- комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны,
- обменные пункты – до 0,5 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи:
- межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро,
- коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,
- обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
Разница курсов покупки:
- комбанки – 0,2 – 0,3 грн за доллар, 0,3 – 0,5 за евро,
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
Разница курсов продажи:
- комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро,
- обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.