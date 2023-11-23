Курс валют: яким буде долар з 1 грудня

Наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме насамперед від співвідношення попиту та пропозиції. Регулятор контролюватиме ці коливання.

Що відбувається на ринку валюти

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що профіцит валюти, який спостерігався протягом останніх 2 – 3 тижнів, був викликаний кількома важливими чинниками. Серед них він виокремив зменшення вдвічі терміну повернення валютного виторгу – цей показник впав зі 180 до 90 днів.

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Окремо банкір відзначив зменшення попиту на валюту на міжбанку. Ще одним фактором, що підтверджував домінування пропозиції можна вважати скорочення НБУ обсягів валютних інтервенцій. З 7 по 13 листопада обсяг "вливань" валюти на міжбанк був майже на третину меншим, ніж у перший тиждень листопада, коли збут склав майже 388 мільйонів доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зменшення інтервенцій, яке спостерігалося в середині місяця – це свідоме послаблення участь регулятора на міжбанку. Власне ринок очікував такого кроку, це дає змогу вільніше почуватися його гравцям.

Лєсовий каже, що з великою ймовірністю з 27 листопада по 3 грудня особливих змін ані на міжбанку, ані на готівковому ринку не станеться. Вірогідно ситуація у валютному секторі буде така:

поточні коливання на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,1 – 0,2 гривні;

різниця між продажем та покупкою на міжбанку буде мінімальною – до 0,1 гривні;

різниця курсів міжбанку і готівкового ринку буде на рівні 1 – 1,5%, але з проєкцією до її поступового зниження;

курсові коливання на готівковому ринку відбуватимуться в коридорі 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро;

різниця між курсами та поточні коливання на готівковому ринку будуть в межах 0,3 – 0,5 гривень.

Отже, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде стабільною. Регулятор не дасть "розгулятися" попиту, водночас послаблюватиме свою роль в разі профіциту валюти.

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