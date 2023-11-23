Курс валют: каким будет доллар с 1 декабря

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть, прежде всего, от соотношения спроса и предложения. Регулятор будет контролировать эти колебания.

Что происходит на рынке валюты

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что профицит валюты, который наблюдался за последние 2 – 3 недели, был вызван несколькими важными факторами. Среди них он выделил уменьшение вдвое срока возврата валютной выручки – этот показатель упал со 180 до 90 дней.

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Отдельно банкир отметил уменьшение спроса на валюту на межбанке. Еще одним фактором, подтверждающим доминирование предложения, можно считать сокращение НБУ объемов валютных интервенций. С 7 по 13 ноября объем "вливаний" валюты на межбанк был почти на треть меньше, чем в первую неделю ноября, когда сбыт составил почти 388 миллионов долларов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Уменьшение интервенций, которое наблюдалось в середине месяца – это сознательное ослабление участия регулятора на межбанке. Собственно рынок ожидал такого шага, это позволяет свободнее чувствовать себя его игрокам.

Лесовой говорит, что с большой вероятностью с 27 ноября по 3 декабря особых изменений ни на межбанке, ни на наличном рынке не произойдет. Достоверно ситуация в валютном секторе будет такая:

текущие колебания на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,1 – 0,2 гривны;

разница между продажей и покупкой на межбанке будет минимальной – до 0,1 гривны;

разница курсов межбанка и наличного рынка будет на уровне 1 – 1,5%, но с проекцией к постепенному снижению;

курсовые колебания на наличном рынке будут проходить в коридоре 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро;

разница между курсами и текущие колебания на наличном рынке будут в пределах 0,3 – 0,5 гривен.

Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет стабильной. Регулятор не даст "разгуляться" спросу, одновременно будет ослаблять свою роль в случае профицита валюты.

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