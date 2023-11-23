Що відбувається на ринку валюти

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що профіцит валюти, який спостерігався протягом останніх 2 – 3 тижнів, був викликаний кількома важливими чинниками. Серед них він виокремив зменшення вдвічі терміну повернення валютного виторгу – цей показник впав зі 180 до 90 днів.

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Окремо банкір відзначив зменшення попиту на валюту на міжбанку. Ще одним фактором, що підтверджував домінування пропозиції можна вважати скорочення НБУ обсягів валютних інтервенцій. З 7 по 13 листопада обсяг "вливань" валюти на міжбанк був майже на третину меншим, ніж у перший тиждень листопада, коли збут склав майже 388 мільйонів доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зменшення інтервенцій, яке спостерігалося в середині місяця – це свідоме послаблення участь регулятора на міжбанку. Власне ринок очікував такого кроку, це дає змогу вільніше почуватися його гравцям.

Лєсовий каже, що з великою ймовірністю з 27 листопада по 3 грудня особливих змін ані на міжбанку, ані на готівковому ринку не станеться. Вірогідно ситуація у валютному секторі буде така:

поточні коливання на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,1 – 0,2 гривні;

різниця між продажем та покупкою на міжбанку буде мінімальною – до 0,1 гривні;

різниця курсів міжбанку і готівкового ринку буде на рівні 1 – 1,5%, але з проєкцією до її поступового зниження;

курсові коливання на готівковому ринку відбуватимуться в коридорі 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро;

різниця між курсами та поточні коливання на готівковому ринку будуть в межах 0,3 – 0,5 гривень.

Отже, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде стабільною. Регулятор не дасть "розгулятися" попиту, водночас послаблюватиме свою роль в разі профіциту валюти.

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