МВФ планує знизити комісії для великих країн-позичальників

МВФ може переглянути розмір додаткових комісій та штрафів, які стягуються з найбільших країн-позичальників. В тому числі це стосується України, Аргентини та Єгипту.

МВФ планує знизити комісії

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ), що складається з 24 членів, які представляють 190 країн, та одного представника від керівництва Фонду, має намір обговорити потенційні варіанти надання країнам пільг зі сплати внесків.

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Країни, які перевищують свої квоти на запозичення або подовжують терміни виплат за програмами МВФ, підлягають додатковим платежам. Фонд пояснив, що ці додаткові збори є невід'ємним компонентом його фінансової системи. На думку МВФ, такі заходи є необхідними для стримування надмірних запозичень та подовження термінів погашення боргових зобов'язань.

Позичальники висловлюють занепокоєння, що додаткові збори виснажують державні ресурси, які, на їхню думку, можна було б краще використати на основні послуги, такі як харчування та охорона здоров'я. На тлі зростання інфляції та вищих відсоткових ставок ці збори також розглядаються як все більш каральні.

Зростання процентних ставок Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку призвело до того, що загальна ставка за деякими кредитами Міжнародного валютного фонду (МВФ) перевищила 8%, що вдвічі більше, ніж у період до пандемії COVID-19.

Сполучені Штати, найбільший акціонер Міжнародного валютного фонду (МВФ), висловили готовність переглянути розмір зборів. Очікується, що остаточне рішення про зниження додаткових зборів буде прийнято до кінця року.