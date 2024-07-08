МВФ планирует снизить комиссии

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), состоящий из 24 членов, представляющих 190 стран, и одного представителя от руководства Фонда, намерен обсудить потенциальные варианты предоставления странам льгот по уплате взносов.

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Страны, которые превышают свои квоты на заимствования или продлевают сроки выплат по программам МВФ, подлежат дополнительным платежам. Фонд объяснил, что эти дополнительные сборы являются неотъемлемым компонентом его финансовой системы. По мнению МВФ, такие меры необходимы для сдерживания чрезмерных заимствований и продления сроков погашения долговых обязательств.

Заемщики выражают обеспокоенность, что дополнительные сборы истощают государственные ресурсы, которые, по их мнению, можно было бы лучше использовать на основные услуги, такие как питание и здравоохранение. На фоне роста инфляции и высоких процентных ставок эти сборы также рассматриваются как все более карательные.

Напомним! Рост процентных ставок Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка привел к тому, что общая ставка по некоторым кредитам Международного валютного фонда (МВФ) превысила 8%, что вдвое больше, чем в период до пандемии COVID-19.

Соединенные Штаты, крупнейший акционер Международного валютного фонда (МВФ), выразили готовность пересмотреть размер сборов. Ожидается, что окончательное решение о снижении дополнительных сборов будет принято до конца года.