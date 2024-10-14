Яка комісія при розрахунку карткою за кордоном

Розрахунок карткою за кордоном не створює значних труднощів, якщо пам'ятати кілька правил, які дозволяють уникнути надлишкових витрат. Водночас при розрахунку карткою є комісія, що залежить від вимог банку.

Як розрахуватися карткою за кордоном

Для того, щоб розрахуватися картою за кордоном, важливо дотримуватися певних рекомендацій.

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Обирайте місцеву валюту. При оплаті в магазині або за послуги, надавайте перевагу місцевій валюті країни, де ви перебуваєте. Це допоможе уникнути додаткових витрат, пов'язаних із конвертацією валюти за менш вигідним комерційним курсом іноземних банків. Якщо вибирати гривню або іншу іноземну валюту, банк продавця може використати невигідний курс.

Використовуйте мобільні платіжні системи. За можливості, розраховуйтесь через Apple Pay або Google Pay. Ці системи надають безпечніший і швидший спосіб оплати, а також не мають обмежень для валютних карток українських банків. Для гривневих карток ліміт становить 100 000 гривень на добу.

Контролюйте свої ліміти. Багато банків дозволяють клієнтам встановлювати або змінювати добові ліміти на витрати у своїх мобільних додатках. Це може бути зручно для контролю витрат або тимчасового збільшення ліміту.

Волонтери можуть скасувати ліміт. Волонтери, які здійснюють покупки для військових потреб, можуть звернутися до свого банку з відповідними документами, щоб скасувати щомісячний ліміт у 100 000 гривень для гривневих карток при розрахунках за кордоном.

Яка комісія при розрахунку

Комісія при розрахунку за кордоном залежить від банку, карткою якого ви користуєтесь.

ПриватБанк. Комісія за зняття коштів у банкоматах за кордоном становить 2%. Безготівкова оплата не має комісії, а сума знятих коштів залежить від курсу валют у ПриватБанку. При цьому, за конвертацію валюти комісія не стягується. ПриватБанк також подовжив термін дії карток.

Монобанк. Комісія за зняття готівки за кордоном – 2% для обох типів карток (гривневих і валютних). Власники карток platinum можуть безкоштовно зняти до 5000 гривень (в еквіваленті) на місяць, а власники карток iron – до 10 000 гривень (в еквіваленті). Як і у ПриватБанку, комісії за конвертацію валюти немає.