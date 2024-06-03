Тариф на світло зріс: як отримати додаткову компенсацію на оплату комуналки, окрім субсидії

Деякі українці мають можливість отримати часткове відшкодування витрат на ЖКП. Ця можливість надається не шляхом субсидіювання, а через спеціальну програму.

Хто може отримати компенсацію за ЖКП

Отримати компенсацію за ЖКП можна завдяки програмі "Прихисток". Ця програма передбачена для тих, хто безоплатно надає своє житло ВПО. Розмір такої компенсації становить близько 450 гривень на місяць, тобто 14,77 гривні на день.

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Як повідомляється у Мінреінтеграції, лише у травні цього року було перераховано 76,5 мільйона гривень власникам житла, яке надає для ВПО. Усього виплати отримали понад 66 тисяч людей.

Що відомо про програму "Прихисток"? Програма була заснована ще у квітні 2022 року та фінансувалася державою. А вже з січня 2024 року гроші на програму виділяє Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Відповідний договір було підписано з Мінреінтеграції.

Механізм отримання компенсації

Щоб отримати компенсацію за надання житла переселенцям, особі потрібно:

Зареєструвати своє житло на сайті “Прихисток”.

Подати заяву на отримання компенсації до органів місцевого самоврядування та вказати прізвище, ім’я та по батькові кожного з розміщених ВПО. Додати копії документів, що засвідчують їх особи.

Звернутися до місцевого виконавчого комітету за місцеперебуванням житлового приміщення для отримання компенсації.

Якщо кількість ВПО змінюється або їх розміщення припиняється, то потрібно обов’язково подати заяву з відповідною інформацією.