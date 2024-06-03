Українці будуть понижувати свої платежі за електроенергію, тобто менше платити. З іншого боку, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук у розмові з 24 Каналом поділився, що потрібно також зважати на об'єктивний тариф, який мав би бути встановлений з огляду на два фактори.

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До яких наслідків призведе підняття тарифів

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій, об'єктивна вартість за кіловат-годину повинна бути встановлена, виходячи з 2 факторів:

2 гривні 10 копійок за розподіл, доставлення електроенергії;

1 гривня 10 копійок за електроенергію, яку виробляє виробнича собівартість "Енергоатому".

Тобто загальна вартість виходить 3 гривні 20 копійок за кіловат-годину. Із запасом її можна було підвищити до 3 гривень 50 копійок за кіловат-годину. Цих коштів мало б вистачити.

Проте тариф зріс до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Постає питання: якщо "Енергоатом" отримає більші кошти від населення, куди їх скерують та як освоять.

Мабуть, розрахунок був психологічний та ментальний, що населення в будь-якому випадку буде створювати борг,

– сказав Ковальчук.

За рік заборгованість за електроенергію зросла приблизно з 7 мільярдів гривень до 20 мільярдів гривень. Ще одне подорожчання на електроенергію спровокує зростання боргу.

Прогнозувати складно, але з такою критичною ситуацією в економіці та доходами населення заборгованість може збільшитися до 35 – 40 мільярдів гривень.

Чому підняття тарифів не розв'яже питання в енергетиці

Юрій Ковальчук наголосив, що підняття тарифів на електроенергію не розв'яже проблем в енергетиці, оскільки не має до цього жодного відношення.

Вартість розподілу – це плата за обслуговування мереж. Також є вартість електроенергії для "Енергоатому". Підприємство не постраждало під час обстрілів. Росіяни частково уразили лише підстанції у 2022 – 2023 роках. Тобто кошти потрібні не для відбудови, а ремонту.

Теплові електростанції, по яких завдає ударів Росія, взагалі не брали участі в постачанні електроенергії для населення по так званій пільговій ціні.

ДТЕК, "Центренерго", держава або зовнішні структури мали б допомагати, але фактично не допомагають. У цьому напрямку особливо грошей не дають. Хоча мають виділити кошти на цілі, які повинні сприяти ремонту. Вихід з цієї ситуації – це винятково ремонт об'єктів та обмеження електропостачання, тобто відключення споживачів,

– констатував експерт Інституту енергетичних стратегій.

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