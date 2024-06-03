Украинцы будут снижать свои платежи за электроэнергию, то есть меньше платить. С другой стороны, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук в разговоре с 24 Каналом поделился, что нужно также учитывать объективный тариф, который должен быть установлен с учетом двух факторов.
Самое главное здесь Тариф на свет с 1 июня: какой будет цена для населения и бизнеса и повлияет ли это на отключение
К каким последствиям приведет повышение тарифов
По словам эксперта Института энергетических стратегий, объективная стоимость за киловатт-час должна быть установлена, исходя из 2 факторов:
- 2 гривны 10 копеек за распределение, доставку электроэнергии;
- 1 гривна 10 копеек за электроэнергию, которую производит производственная себестоимость "Энергоатома".
То есть общая стоимость получается 3 гривны 20 копеек за киловатт-час. С запасом ее можно было повысить до 3 гривен 50 копеек за киловатт-час. Этих средств должно было бы хватить.
Однако тариф вырос до 4 гривен 32 копеек за киловатт-час. Возникает вопрос: если "Энергоатом" получит большие средства от населения, куда их направят и как освоят.
Видимо, расчет был психологический и ментальный, что население в любом случае будет создавать долг,
– сказал Ковальчук.
За год задолженность за электроэнергию выросла примерно с 7 миллиардов гривен до 20 миллиардов гривен. Еще одно подорожание на электроэнергию спровоцирует рост долга.
Прогнозировать сложно, но с такой критической ситуацией в экономике и доходами населения задолженность может увеличиться до 35 – 40 миллиардов гривен.
Почему поднятие тарифов не решит вопрос в энергетике
Юрий Ковальчук отметил, что поднятие тарифов на электроэнергию не решит проблем в энергетике, поскольку не имеет к этому никакого отношения.
Стоимость распределения – это плата за обслуживание сетей. Также есть стоимость электроэнергии для "Энергоатома". Предприятие не пострадало во время обстрелов. Россияне частично поразили только подстанции в 2022 – 2023 годах. То есть средства нужны не для восстановления, а ремонта.
Тепловые электростанции, по которым наносит удары Россия, вообще не участвовали в поставках электроэнергии для населения по так называемой льготной цене.
ДТЭК, "Центрэнерго", государство или внешние структуры должны были бы помогать, но фактически не помогают. В этом направлении особо денег не дают. Хотя должны выделить средства на цели, которые должны способствовать ремонту. Выход из этой ситуации – это исключительно ремонт объектов и ограничения электроснабжения, то есть отключение потребителей,
– констатировал эксперт Института энергетических стратегий.
Новый тариф на свет: актуальные новости
- Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев объяснил, что повышение тарифов на электроэнергию нужно с целью формирования бюджетов для проведения ремонтных работ в межсезонье. Такое решение приняли, чтобы работали аварийные бригады и быстро ликвидировали повреждения, чтобы закупалось оборудование и материалы.
- Эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко объяснил, что увеличение тарифа не повлияет на частоту отключений света. Ограничение потребления электроэнергии наоборот может возрасти летом из-за пиковой нагрузки на энергосистему. По его словам, на это повлияет целый ряд факторов: ремонт, повышенное использование кондиционеров, расходы из-за жаркой погоды и прочее.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что новая цена на электроэнергию нужна, в частности, чтобы наша страна не осталась без электроснабжения в условиях российских атак на энергосистему. Кроме этого, украину ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Именно поэтому и приняли такое сложное решение о повышении тарифов на электроэнергию.