В частности, это нужно, чтобы наша страна не осталась без электроснабжения в условиях российских атак на энергосистему. Сейчас цена за электроэнергию составляет 4,32 гривны за кВт-час.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что наше государство ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Именно поэтому и приняли такое сложное и вынужденное решение, как повышение тарифов на электроэнергию.

Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны привлечь все возможные ресурсы,

– заявил Галущенко.

Он также подчеркнул, что если бы Россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

Кроме того, министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 гривны за кВт-час), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства – адресные субсидии", – сказал министр энергетики.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-час, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.



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