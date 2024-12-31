Почему важно вовремя передавать показатели

Своевременная передача данных счетчика до 5 числа каждого месяца помогает избежать разногласий в квитанциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз".

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Это позволяет оператору газораспределительных сетей правильно определить объем потребленного газа, внести эти данные в информационную платформу, а поставщику – сформировать корректные финальные счета.

Если потребитель регулярно задерживает передачу показаний, разница между плановым и фактическим потреблением газа может существенно возрасти, что приведет к значительному долгу.

Если вы не передадите показания счетчика до 5 числа, то ваш оператор газораспределительных сетей определит объем потребленного газа на основе планового месячного объема потребления (а он часто может отличаться от реального потребления),

– отмечают в ГК "Нафтогаз".

Как изменится тариф на газ

С января 2025 года тариф на транспортировку газа вырастет вчетверо из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины, что объяснил регулятор.

Заметьте! В то же время несмотря на запрет на повышение цен на газ для населения во время войны, суммы в квитанциях изменятся из-за новых правил расчета стоимости доставки газа, которые вступят в силу с начала 2025 года.