Чому важливо вчасно передавати показники

Своєчасна передача даних лічильника до 5 числа кожного місяця допомагає уникнути розбіжностей у квитанціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз".

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Це дозволяє оператору газорозподільних мереж правильно визначити обсяг спожитого газу, внести ці дані до інформаційної платформи, а постачальнику – сформувати коректні фінальні рахунки.

Якщо споживач регулярно затримує передачу показників, різниця між плановим і фактичним споживанням газу може суттєво зрости, що призведе до значного боргу.

Якщо ви не передасте показання лічильника до 5 числа, то ваш оператор газорозподільних мереж визначить обсяг спожитого газу на основі планового місячного об’єму споживання (а він часто може відрізнятися від реального споживання),

– зазначають у ГК "Нафтогаз".

Як зміниться тариф на газ

З січня 2025 року тариф на транспортування газу зросте вчетверо через припинення транзиту російського газу територією України, що пояснив регулятор.

Зауважте! Водночас попри заборону на підвищення цін на газ для населення під час війни, суми у квитанціях зміняться через нові правила розрахунку вартості доставки газу, які набудуть чинності з початку 2025 року.