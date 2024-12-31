Как реализуется проект гигаватта Зеленского
Нынешняя газовая генерация электроэнергии в Украине не достигла запланированного уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
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По словам председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, установлено было ориентировочно 300 мегаватт новых мощностей. Однако реально функционирует только половина – около 150 мегаватт.
Какие основные подключения:
- мощность 50 мегаватт формируется через газовые установки Оператора ГТС;
- 28 мегаватт – американскую турбину "Энергоатома";
- 22 мегаватт – небольшие установки, что устанавливались для удовлетворения потребностей частного бизнеса.
Почему не удалось реализовать "гигаватт Зеленского" в 2024 году
По словам дипломата и руководительницы проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН Елены Зеркаль, реализация проекта "затягивается" из-за длительных процессов согласования. Также много времени занимает:
- разработка проектной документации;
- поиск турбин;
- обучение персонала и так далее.
Обратите внимание! Эксперты отмечают, что создание распределенной газовой генерации не сможет обеспечить полную энергетическую стабильность этой зимой. Однако это весомая основа для прохождения следующих отопительных сезонов.