Как реализуется проект гигаватта Зеленского

Нынешняя газовая генерация электроэнергии в Украине не достигла запланированного уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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По словам председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, установлено было ориентировочно 300 мегаватт новых мощностей. Однако реально функционирует только половина – около 150 мегаватт.

Какие основные подключения:

мощность 50 мегаватт формируется через газовые установки Оператора ГТС;

28 мегаватт – американскую турбину "Энергоатома";

22 мегаватт – небольшие установки, что устанавливались для удовлетворения потребностей частного бизнеса.

Почему не удалось реализовать "гигаватт Зеленского" в 2024 году

По словам дипломата и руководительницы проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН Елены Зеркаль, реализация проекта "затягивается" из-за длительных процессов согласования. Также много времени занимает:

разработка проектной документации;

поиск турбин;

обучение персонала и так далее.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что создание распределенной газовой генерации не сможет обеспечить полную энергетическую стабильность этой зимой. Однако это весомая основа для прохождения следующих отопительных сезонов.