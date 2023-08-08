Майже 100 тисяч гривень: населення двох областей чекає компенсація через Каховську ГЕС

Кабмін затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги для людей, чиї врожаї постраждали через підрив Каховської ГЕС. Сума досить пристойна.

Хто отримає компенсацію за втрачені врожаї

На грошову компенсацію від держави можуть розраховувати фізичні особи з Херсонської та Миколаївської областей, які мають у власності земельну ділянку. Розмір виплат становить 3 318 гривень за одну сотку землі, на якій втрачено врожай овочів.

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Компенсація надається на площу не більшу 20 соток у Миколаївській області (66 360 гривень) та 30 соток у Херсонській області (99 540 гривень).

Щоб отримати таку виплату, потрібно до 1 вересня подати до комісії, яку утворять органи місцевого самоврядування, заяву та копію документа, що підтверджує право власності на землю. Та створить список постраждалих земельних ділянок із сумами необхідних виплат і передасть до місцевих ОВА. До 1 жовтня рішення про допомогу має бути ухваленим.

Яка ситуація з експортом української продукції

Право власності на земельну ділянку можна підтвердити витягом з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку.

За першу половину 2023 року експорт агропродукції збільшився на 16% проти показників минулого року. Він склав 11847 мільйонів доларів.



Микола Пугачов Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка склала майже 82% вартості українського експорту сільгосппродукції. При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який другий рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Азії, тоді як експорт продовольства в Африку знижується.

Основними експортерами залишилися країни Євросоюзу. За пів року вони закупили понад 44% українського продовольства – на 5270 мільйонів доларів.