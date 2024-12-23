Підвищення буде, але не у всіх: у кого зросте січнева пенсія

Січнева пенсія деяких українців буде збільшена. Виплата зросте завдяки нарахуванню спеціальної доплати.

Якою буде ця доплата у січні

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера. Вона варіюється в межах 300 – 570 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Зараз ця доплата така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;

можуть отримати доплату 300 гривень; від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

– 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.

Хто може отримати цю доплату

На доплату мають право пенсіонери старше 70 років, які вийшли на пенсію за віком. За умови, що їхня загальна щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.

Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Така доплата нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.