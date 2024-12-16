Пенсійні посвідчення: кому доведеться пройти обов’язкову заміну

У певних випадках заміна посвідчення є обов’язковою. Про те, коли та як правильно це зробити, а також кого саме це стосується, читайте далі.

Коли потрібно замінити пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення необхідно замінити у низці випадків, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний Фонд.

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Таким чином, заміна пенсійного посвідчення необхідна в таких випадках:

старе посвідчення стало непридатним;

документ втрачено;

пенсіонеру призначено інший вид пенсії;

відбулися зміни в особистих даних пенсіонера.

Під час подання заяви необхідно пред’явити паспорт, реєстраційний номер платника податків та фотографію розміром 3 на 2,5 сантиметра.

Пенсійне посвідчення в "Дії"

Пенсіонери, які отримали посвідчення за віком після 2014 року, автоматично побачать електронний документ у застосунку "Дія". Інші користувачі мають додати його самостійно.

Наприклад, ті, хто користується посвідченням у вигляді книжечки, але хочуть мати його в додатку, повинні звернутися до Пенсійного фонду для заміни документа. Це можна зробити онлайн за відповідним посиланням або в будь-якому сервісному центрі.