Пенсії можуть"зрізати"на 20%: кому скоротять виплати

Пенсійний фонд має право зменшити пенсійні виплати на 20%. У яких ситуаціях це відбувається, читайте далі.

У якому випадку можна втратити частину пенсії

Це може статися у тому випадку, якщо при працевлаштуванні пенсіонери не повідомили Пенсійний фонд про цей факт, оскільки працевлаштування впливає на розмір пенсії.

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Це потрібно виконати протягом десяти днів після працевлаштування. Також необхідно повідомляти ПФУ про початок підприємницької діяльності, звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Що буде, якщо не повідомити про працевлаштування? Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про своє працевлаштування, йому загрожує штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат. Пенсіонер має можливість сплатити цю суму добровільно, інакше її буде стягнуто через суд.

Як повідомити Пенсійний фонд

Для повідомлення про працевлаштування необхідно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України або зробити це онлайн через:

вебпортал електронних послуг ПФУ;

портал "Дія".

! При онлайн-зверненні необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис.