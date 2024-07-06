Який розмір соціальної пенсії
Для того, щоб розрахувати розмір соціальної пенсії, потрібно знати різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (це 2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за останні пів року.
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Сума виплати не може бути більшою, ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. Перераховують її кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.
Які документи потрібно для оформлення виплат
Насамперед варто звернутися по соціальну пенсію в органи соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Потрібно підготувати такі документи:
- заява,
- паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків,
- довідка ПФУ про наявний страховий стаж,
- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців.