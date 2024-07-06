Какой размер социальной пенсии
Для того чтобы рассчитать размер социальной пенсии, нужно знать разницу между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность (это 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.
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Сумма выплаты не может быть больше, чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Пересчитывают ее каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.
Какие документы нужны для оформления выплат
Прежде всего стоит обратиться за социальной пенсией в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Нужно подготовить следующие документы:
- заявление,
- паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков,
- справка ПФУ об имеющемся страховом стаже,
- декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.