Какой размер социальной пенсии

Для того чтобы рассчитать размер социальной пенсии, нужно знать разницу между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность (это 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

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Сумма выплаты не может быть больше, чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Пересчитывают ее каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Какие документы нужны для оформления выплат

Прежде всего стоит обратиться за социальной пенсией в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Нужно подготовить следующие документы: