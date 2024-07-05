Почему можно потерять пенсию

Пенсионеры должны сообщать ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни в течение 10 дней. Если сделать все вовремя, можно избежать штрафа.

Читайте также Как проверить, назначил ли ПФУ пенсию

ПФУ надо предупредить о:

  • выезде на ПМЖ за границу;
  • обновлении документов (смене паспорта);
  • изменении данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;
  • трудоустройстве;
  • увольнении;
  • изменение места регистрации;
  • изменение или прекращение действия определенного статуса.

Какие штрафы ждут нарушителей

Лица, которые незаконно получили повышенные выплаты, будут обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут вернуть переплату добровольно, однако могут быть применены и принудительные меры.

То есть, если лицо получало надбавку к пенсии, которую назначают только для неработающих пенсионеров, но пошла на работу не сообщив ПФУ. Против него применят штрафные санкции.