Почему можно потерять пенсию

Пенсионеры должны сообщать ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни в течение 10 дней. Если сделать все вовремя, можно избежать штрафа.

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ПФУ надо предупредить о:

выезде на ПМЖ за границу;

обновлении документов (смене паспорта);

изменении данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;

трудоустройстве;

увольнении;

изменение места регистрации;

изменение или прекращение действия определенного статуса.

Обратите внимание! Сообщить ПФУ об изменениях можно как лично в отделении, так и дистанционно через электронную почту.

Какие штрафы ждут нарушителей

Лица, которые незаконно получили повышенные выплаты, будут обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут вернуть переплату добровольно, однако могут быть применены и принудительные меры.

Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для возмещения финансовых потерь.

То есть, если лицо получало надбавку к пенсии, которую назначают только для неработающих пенсионеров, но пошла на работу не сообщив ПФУ. Против него применят штрафные санкции.