Как проверить начислили ли пенсию

Узнать о назначении пенсии можно в онлайн-режиме на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Сделать это может только сам пенсионер.

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Чтобы это сделать, нужно:

  • авторизоваться на портале одним из удобных способов;
  • в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".

Какая еще информация станет доступной

  • данные из пенсионного дела (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
  • протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
  • электронное пенсионное дело (отсканированные документы, касающиеся пенсии).