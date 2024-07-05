Как проверить начислили ли пенсию
Узнать о назначении пенсии можно в онлайн-режиме на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Сделать это может только сам пенсионер.
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Чтобы это сделать, нужно:
- авторизоваться на портале одним из удобных способов;
- в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".
Какая еще информация станет доступной
- данные из пенсионного дела (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, касающиеся пенсии).