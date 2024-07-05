Как проверить начислили ли пенсию

Узнать о назначении пенсии можно в онлайн-режиме на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Сделать это может только сам пенсионер.

Смотрите также Льготный проезд для пенсионеров: какие виды транспорта доступны бесплатно

Чтобы это сделать, нужно:

авторизоваться на портале одним из удобных способов;

в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".

Какая еще информация станет доступной

данные из пенсионного дела (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);

протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;

электронное пенсионное дело (отсканированные документы, касающиеся пенсии).

Напомним! Также на сайте ПФУ можно воспользоваться специальным калькулятором для вычисления будущей пенсии.