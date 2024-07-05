Як перевірити чи нарахували пенсію
Дізнатися про призначення пенсії можна в онлайн-режимі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зробити це може лише сам пенсіонер.
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Щоб це зробити, потрібно:
- авторизуватися на порталі в один зі зручних способів;
- у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".
Яка ще інформація стане доступною
- дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);
- протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;
- електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).