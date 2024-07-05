Як перевірити чи нарахували пенсію

Дізнатися про призначення пенсії можна в онлайн-режимі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зробити це може лише сам пенсіонер.

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Щоб це зробити, потрібно:

  • авторизуватися на порталі в один зі зручних способів;
  • у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Яка ще інформація стане доступною

  • дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);
  • протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;
  • електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).