Як перевірити чи нарахували пенсію

Дізнатися про призначення пенсії можна в онлайн-режимі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зробити це може лише сам пенсіонер.

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Щоб це зробити, потрібно:

авторизуватися на порталі в один зі зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Яка ще інформація стане доступною

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Нагадаємо! Також на сайті ПФУ можна скористатися спеціальним калькулятором для обчислення майбутньої пенсії.