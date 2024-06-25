У якому транспорті проїзд безкоштовний

Таким чином, безкоштовний проїзд передбачено для пенсіонерів на міському пасажирському транспорті загального користування та на приміських маршрутах. Також безплатно можна пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення, при пред’явленні пенсійного посвідчення.

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Виключення становить лише таксі. Щодо проїзду в маршрутках, то слід пам'ятати, що тарифи та пільгові категорії пасажирів, яких водії маршруток мають право перевозити –встановлюються місцевими радами. Це рішення повинно бути оприлюднене на офіційному сайті ради, а в кожній маршрутці має бути розміщена відповідна інформація.

Зауважте! Навіть введуть електронний квиток, то пенсіонери матимуть змогу отримати його безкоштовно.

Які ще пільги доступні зараз для пенсіонерів

Зокрема, юридичні послуги надаються пенсіонерам безоплатно або зі значною знижкою. Для зменшення витрат на комунальні послуги можна оформити субсидію.

Зауважте! Пенсіонер може отримати 100% знижки на ЖКП, якщо проживає у сільській місцевості та має певну професію.

Водночас пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам: