Як пришвидшити отримання пенсії

Українські пенсіонери можуть отримувати пенсію декількома способами. Найчастіше, кошти виплачуються на банківський рахунок.

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Однак, є багато пенсіонерів, які досі користуються послугами Укрпошти. Тобто, вони отримують кошти у поштовому відділенні чи через листоношу.

Потрібно розуміти, що переказ на рахунок прискорює процес передачі пенсії особі. Якщо пенсіонер хоче швидше отримувати свої виплати, йому варто відмовитись від послуг пошти й натомість обрати банк.

Як отримувати пенсію через банк

Обрати інший спосіб отримання пенсії можна як онлайн, так і офлайн. Тобто, пенсіонер може звернутись безпосередньо у відділення ПФУ або ж скористатись електронним порталом Пенсійного фонду.

Щоб гроші надходили через банк, потрібно спочатку відкрити спеціальний банківський рахунок.

Зверніть увагу! Цей рахунок має відповідати певним вимогам, ви можете ознайомитись з ними тут.

Для переходу вам потрібні такі документи:

паспорт;

банківські реквізити, які відповідають затвердженому зразку;

ідентифікаційний код.

Якщо ви хочете здійснити перехід онлайн, ці документи потрібно відсканувати і завантажити на електронний портал ПФУ.