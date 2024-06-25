Як пришвидшити отримання пенсії
Українські пенсіонери можуть отримувати пенсію декількома способами. Найчастіше, кошти виплачуються на банківський рахунок.
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Однак, є багато пенсіонерів, які досі користуються послугами Укрпошти. Тобто, вони отримують кошти у поштовому відділенні чи через листоношу.
Потрібно розуміти, що переказ на рахунок прискорює процес передачі пенсії особі. Якщо пенсіонер хоче швидше отримувати свої виплати, йому варто відмовитись від послуг пошти й натомість обрати банк.
Як отримувати пенсію через банк
Обрати інший спосіб отримання пенсії можна як онлайн, так і офлайн. Тобто, пенсіонер може звернутись безпосередньо у відділення ПФУ або ж скористатись електронним порталом Пенсійного фонду.
Щоб гроші надходили через банк, потрібно спочатку відкрити спеціальний банківський рахунок.
Для переходу вам потрібні такі документи:
- паспорт;
- банківські реквізити, які відповідають затвердженому зразку;
- ідентифікаційний код.
Якщо ви хочете здійснити перехід онлайн, ці документи потрібно відсканувати і завантажити на електронний портал ПФУ.