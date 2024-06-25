Про це в інтерв'ю The Page повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, а також очільник Укренерго Володимир Кудрицький на форумі "Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес".

Важливо У найближчі 6 – 8 тижнів ситуація зі світлом буде складною, – Yasno

Втрати генерації, яких ніколи не було в історії країни

Через постійні атаки ворога на енергооб'єкти, Україна втрачає свої спроможності до генерації електроенергії. У 2024 році Росія з новою силою почали бити по енергооб'єктах, особливо – по ТЕС і ГЕС. Це суттєво вплинуло на енергонезалежність країни.

Як пояснив в інтерв'ю Коваленко, загалом Україна втрачала спроможності електрогенерації у 3 етапи:

Окупація Запорізької АЕС та втрата вітрової та сонячної генерації через окупацію території. "Війна з трансформаторами", яку Росія почала у жовтня 2022 року. Тоді російські військові били по розподільних мережах, тобто по системі, яка розподіляє електроенергію по країні, били по трансформаторних вузлах НЕК "Укренерго", по локальних мережах і по генерації. Удари по тепло- і гідрогенерації у березні 2024 року.

Якщо казати про цю останню фазу, то на час, коли ми записуємо інтерв'ю, ми втратили, відповідно до публічної цифри, з якою я погоджуюсь, 9 гігават. Ця цифра 9 гігават лунає, тому що її можна порівняти десь із 50% нашого поточного зимового піка споживання. А загалом ми втратили більше ніж 40 гігават, і це жахливі цифри,

– наголосив Коваленко.

Варто наголосити, що раніше виконавчий директор Дмитро Сахарчук розповідав, що минулої зими українська енергетика зазнала втрат максимум до 18 гігават. Нині ж в Україні безпрецедентний масштаб руйнувань, якого, за словами Сахарчук, ніколи не було в історії.

Втраченої генерації вистачило б на 4 країни ЄС

Кудрицький розповів, що внаслідок 7 атак на енергооб'єкти Україна втратила 9 гігават потужностей генерації. Він порівняв це й наголосив, що такого обсягу електрогенерації вистачило б для 4 країн ЄС.

До прикладу, 9 гігават електроенергії вистачить, щоб Нідерланди мали електроенергію протягом 3 місяців. Або ж такого обсягу вистачить для сукупного споживання Словаччини та 3 країн Балтії.

Саме тому Кудрицький наголошує на необхідності посилення ППО, щоб фахівці могли відновити частину потужностей до зими. Водночас очільник Укренерго вважає, що варто розгортати й нові потужності для генерації.

Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо. Але також ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз,

– наголосив Кудрицький.

Довідка. Під час ракетної атаки 22 червня російські військові вкотре били по енергооб'єктах. Так, ворог бив по енергетиці у Львівській та Запорізькій областях. На жаль, в Запорізькій області внаслідок цинічних дій російських загарбників є не лише руйнування, а й загиблі фахівці.