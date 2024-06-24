Про ситуацію в енергосистемі розповів гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Як далі відключатимуть світло

Наразі Україна має критичний дефіцит електроенергії і навіть максимальний імпорт не вирішує проблему. Також є значна залежність від сонячної та вітрової генерації, через яку відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня.

До того ж зараз йдуть ремонтні профілактичні роботи на атомних станціях, через що не працюють деякі блоки.

В найближчі 6 – 8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання,

– повідомив Коваленко.

За його словами, графіки у Києві з поділом на 6 груп, білу, сіру та чорні зони, так і залишились.

Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години,

– пояснив гендиректор компанії Yasno.

Водночас у "білій зоні" світло повинно бути. Якщо електропостачання відсутнє, необхідно заповнити електронну заявку на сайті мереж.

Графіки відключень світла 25 червня

У вівторок, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. В Укренерго також додали, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Водночас енергетики наголосили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.