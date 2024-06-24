Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Дивіться також На Дніпропетровщині ввели аварійні відключення світла: яка ситуація в енергосистемі 24 червня
Коли 25 червня будуть відключення світла
Завтра, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00,
– йдеться в повідомленні Укренерго.
У відомстві також додали, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00
Основною причиною в Укренерго назвали – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.
Водночас там додали, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.