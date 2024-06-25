Об этом в интервью The Page сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, а также глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на форуме "Война и энергетика. Как это влияет на бизнес".

Важно В ближайшие 6 – 8 недель ситуация со светом будет сложной, – Yasno

Потери генерации, которых никогда не было в истории страны

Из-за постоянных атак врага на энергообъекты, Украина теряет свои способности к генерации электроэнергии. В 2024 году Россия с новой силой начали бить по энергообъектам, особенно – по ТЭС и ГЭС. Это существенно повлияло на энергонезависимость страны.

Как пояснил в интервью Коваленко, в целом Украина теряла способности электрогенерации в 3 этапа:

Оккупация Запорожской АЭС и потеря ветровой и солнечной генерации из-за оккупации территории. "Война с трансформаторами", которую Россия начала в октябре 2022 года. Тогда российские военные били по распределительным сетям, то есть по системе, которая распределяет электроэнергию по стране, били по трансформаторным узлам НЭК "Укрэнерго", по локальным сетям и по генерации. Удары по тепло- и гидрогенерации в марте 2024 года.

Если говорить об этой последней фазе, то на время, когда мы записываем интервью, мы потеряли, в соответствии с публичной цифрой, с которой я согласен, 9 гигаватт. Эта цифра 9 гигаватт звучит, потому что ее можно сравнить где-то с 50% нашего текущего зимнего пика потребления. В целом мы потеряли более 40 гигаватт, и это ужасные цифры,

– отметил Коваленко.

Стоит отметить, что ранее исполнительный директор Дмитрий Сахарчук рассказывал, что прошлой зимой украинская энергетика понесла потери максимум до 18 гигаватт. Сейчас же в Украине беспрецедентный масштаб разрушений, которого, по словам Сахарчук, никогда не было в истории.

Потерянной генерации хватило бы на 4 страны ЕС

Кудрицкий рассказал, что в результате 7 атак на энергообъекты Украина потеряла 9 гигаватт мощностей генерации. Он сравнил это и отметил, что такого объема электрогенерации хватило бы для 4 стран ЕС.

К примеру, 9 гигаватт электроэнергии хватит, чтобы Нидерланды имели электроэнергию в течение 3 месяцев. Или же такого объема хватит для совокупного потребления Словакии и 3 стран Балтии.

Именно поэтому Кудрицкий отмечает необходимость усиления ПВО, чтобы специалисты могли восстановить часть мощностей к зиме. В то же время глава Укрэнерго считает, что стоит разворачивать и новые мощности для генерации.

Мы должны просить дополнительную ПВО для защиты того, что мы восстанавливаем. Но также мы должны разворачивать новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что, если россияне снова совершат эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это надо не после победы, не после войны, а просто сейчас. Надо начинать прямо сейчас,

– подчеркнул Кудрицкий.

Справка. Во время ракетной атаки 22 июня российские военные в очередной раз били по энергообъектам. Так, враг бил по энергетике во Львовской и Запорожской областях. К сожалению, в Запорожской области в результате циничных действий российских захватчиков есть не только разрушения, но и погибшие специалисты.