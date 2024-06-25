Как ускорить получение пенсии
Украинские пенсионеры могут получать пенсию несколькими способами. Чаще всего, средства выплачиваются на банковский счет.
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Однако есть много пенсионеров, которые до сих пор пользуются услугами Укрпочты. То есть, они получают средства в почтовом отделении или через почтальона.
Нужно понимать, что перевод на счет ускоряет процесс передачи пенсии лицу. Если пенсионер хочет быстрее получать свои выплаты, ему стоит отказаться от услуг почты и вместо этого выбрать банк.
Как получать пенсию через банк
Выбрать другой способ получения пенсии можно как онлайн, так и оффлайн. То есть, пенсионер может обратиться непосредственно в отделение ПФУ или воспользоваться электронным порталом Пенсионного фонда.
Чтобы деньги поступали через банк, нужно сначала открыть специальный банковский счет.
Для перехода вам нужны следующие документы:
- паспорт;
- банковские реквизиты, которые соответствуют утвержденному образцу;
- идентификационный код.
Если вы хотите осуществить переход онлайн, эти документы нужно отсканировать и загрузить на электронный портал ПФУ.