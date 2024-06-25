Как ускорить получение пенсии

Украинские пенсионеры могут получать пенсию несколькими способами. Чаще всего, средства выплачиваются на банковский счет.

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Однако есть много пенсионеров, которые до сих пор пользуются услугами Укрпочты. То есть, они получают средства в почтовом отделении или через почтальона.

Нужно понимать, что перевод на счет ускоряет процесс передачи пенсии лицу. Если пенсионер хочет быстрее получать свои выплаты, ему стоит отказаться от услуг почты и вместо этого выбрать банк.

Как получать пенсию через банк

Выбрать другой способ получения пенсии можно как онлайн, так и оффлайн. То есть, пенсионер может обратиться непосредственно в отделение ПФУ или воспользоваться электронным порталом Пенсионного фонда.

Чтобы деньги поступали через банк, нужно сначала открыть специальный банковский счет.

Обратите внимание! Этот счет должен соответствовать определенным требованиям, вы можете ознакомиться с ними здесь.

Для перехода вам нужны следующие документы:

паспорт;

банковские реквизиты, которые соответствуют утвержденному образцу;

идентификационный код.

Если вы хотите осуществить переход онлайн, эти документы нужно отсканировать и загрузить на электронный портал ПФУ.