В каком транспорте проезд бесплатный
Таким образом, бесплатный проезд предусмотрен для пенсионеров на городском пассажирском транспорте общего пользования и на пригородных маршрутах. Также бесплатно можно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения, при предъявлении пенсионного удостоверения.
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Исключение составляет лишь такси. Относительно проезда в маршрутках, то следует помнить, что тарифы и льготные категории пассажиров, которых водители маршруток имеют право перевозить –устанавливаются местными советами. Это решение должно быть обнародовано на официальном сайте совета, а в каждой маршрутке должна быть размещена соответствующая информация.
Какие еще льготы доступны сейчас для пенсионеров
В частности, юридические услуги предоставляются пенсионерам бесплатно или со значительной скидкой. Для уменьшения расходов на коммунальные услуги можно оформить субсидию.
В то же время пенсионеры могут не платить земельный налог. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам:
- участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.