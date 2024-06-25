В каком транспорте проезд бесплатный

Таким образом, бесплатный проезд предусмотрен для пенсионеров на городском пассажирском транспорте общего пользования и на пригородных маршрутах. Также бесплатно можно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения, при предъявлении пенсионного удостоверения.

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Исключение составляет лишь такси. Относительно проезда в маршрутках, то следует помнить, что тарифы и льготные категории пассажиров, которых водители маршруток имеют право перевозить –устанавливаются местными советами. Это решение должно быть обнародовано на официальном сайте совета, а в каждой маршрутке должна быть размещена соответствующая информация.

Заметьте! Даже введут электронный билет, то пенсионеры смогут получить его бесплатно.

Какие еще льготы доступны сейчас для пенсионеров

В частности, юридические услуги предоставляются пенсионерам бесплатно или со значительной скидкой. Для уменьшения расходов на коммунальные услуги можно оформить субсидию.

Обратите внимание! Пенсионер может получить 100% скидки на ЖКУ, если проживает в сельской местности и имеет определенную профессию.

В то же время пенсионеры могут не платить земельный налог. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам: