Чому можна втратити пенсію

Пенсіонери мають повідомляти ПФУ про деякі зміни у своєму житті протягом 10 днів. Якщо зробити усе вчасно, можна уникнути штрафу.

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ПФУ треба попередити про:

виїзд на ПМП за кордон;

оновлення документів (зміну паспорта);

зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;

працевлаштування;

звільнення;

зміну місця реєстрації;

зміну чи припинення дії певного статусу.

Зауважте! Повідомити ПФУ про зміни можна як особисто у відділенні, так і дистанційно через електронну пошту.

Які штрафи чекають на порушників

Особи, які незаконно отримали підвищені виплати, будуть зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть повернути переплату добровільно, однак можуть бути застосовані і примусові заходи.

Зауважте! Згідно з чинним законодавством, Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для відшкодування фінансових втрат.

Тобто, якщо особа отримувала надбавку до пенсії, яку призначають лише для непрацюючих пенсіонерів, але пішла на роботу не повідомивши ПФУ. Проти неї застосують штрафні санкції.