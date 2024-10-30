Пенсія за вислугу років: хто може розраховувати на неї

Українці з тривалим стажем роботи та значним страховим стажем можуть претендувати на пенсію за вислугу років. Особливо, якщо їхня професія часто призводить до втрати професійної працездатності.

Хто може отримати пенсію за вислугу років

Для чоловіків право на пенсію за вислугу років настає у віці 50 або 55 років, для жінок – у 45–50 років, за умови наявності необхідного стажу.

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На пенсію за вислугу років можуть претендувати:

диспетчери повітряного руху та інженерно-технічний персонал цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, що займаються лісозаготівлями та лісосплавом;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

екіпаж морського, річкового та рибопромислового флоту.

Для деяких спеціальностей обов'язковим є певний стаж для отримання пенсії за вислугу років:

для артистів стаж творчої діяльності має становити від 20 до 35 років;

чоловіки, які працюють в авіації та льотно-випробувальному складі, повинні мати стаж від 25 років (на 01.04.2015) до 26 років і 6 місяців (на 11.10.2017 і пізніше), для жінок – від 20 років (на 01.04.2015) до 21 року і 6 місяців (на 11.10.2017 і пізніше);

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту повинні мати спеціальний стаж від 25 років (на 01.04.2015) до 26 років і 6 місяців (на 11.10.2017);

спортсмени повинні мати щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років у складі збірних команд України.

Як оформити пенсію за вислугу років

Як отримати пенсію:

Звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Відвідати територіальні органи ПФУ. Подати заяву онлайн – це можна зробити особисто, через законного представника або заповнити заяву на сайті ПФУ.

Зауважте! Необхідні документи для отримання пенсії: заява, паспорт або тимчасове посвідчення громадянина, довідка про реєстрацію місця проживання, документи, які підтверджують особливий статус, та документ з реєстраційним номером облікової картки платника податків. Законний представник також має надати документ, що підтверджує його повноваження.