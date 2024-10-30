Хто може отримати пенсію за вислугу років

Для чоловіків право на пенсію за вислугу років настає у віці 50 або 55 років, для жінок – у 45–50 років, за умови наявності необхідного стажу.

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На пенсію за вислугу років можуть претендувати:

диспетчери повітряного руху та інженерно-технічний персонал цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, що займаються лісозаготівлями та лісосплавом;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

екіпаж морського, річкового та рибопромислового флоту.

Для деяких спеціальностей обов'язковим є певний стаж для отримання пенсії за вислугу років:

для артистів стаж творчої діяльності має становити від 20 до 35 років;

чоловіки, які працюють в авіації та льотно-випробувальному складі, повинні мати стаж від 25 років (на 01.04.2015) до 26 років і 6 місяців (на 11.10.2017 і пізніше), для жінок – від 20 років (на 01.04.2015) до 21 року і 6 місяців (на 11.10.2017 і пізніше);

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту повинні мати спеціальний стаж від 25 років (на 01.04.2015) до 26 років і 6 місяців (на 11.10.2017);

спортсмени повинні мати щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років у складі збірних команд України.

Як оформити пенсію за вислугу років

Як отримати пенсію:

Звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Відвідати територіальні органи ПФУ. Подати заяву онлайн – це можна зробити особисто, через законного представника або заповнити заяву на сайті ПФУ.

Зауважте! Необхідні документи для отримання пенсії: заява, паспорт або тимчасове посвідчення громадянина, довідка про реєстрацію місця проживання, документи, які підтверджують особливий статус, та документ з реєстраційним номером облікової картки платника податків. Законний представник також має надати документ, що підтверджує його повноваження.