Кто может получить пенсию за выслугу лет

Для мужчин право на пенсию за выслугу лет наступает в возрасте 50 или 55 лет, для женщин – в 45–50 лет, при условии наличия необходимого стажа.

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На пенсию за выслугу лет могут претендовать:

диспетчеры воздушного движения и инженерно-технический персонал гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занимающиеся лесозаготовками и лесосплавом;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

экипаж морского, речного и рыбопромыслового флота.

Для некоторых специальностей обязательным является определенный стаж для получения пенсии за выслугу лет:

для артистов стаж творческой деятельности должен составлять от 20 до 35 лет;

мужчины, работающие в авиации и летно-испытательном составе, должны иметь стаж от 25 лет (на 01.04.2015) до 26 лет и 6 месяцев (на 11.10.2017 и позже), для женщин – от 20 лет (на 01.04.2015) до 21 года и 6 месяцев (на 11.10.2017 и позже);

работники образования, здравоохранения и социальной защиты должны иметь специальный стаж от 25 лет (на 01.04.2015) до 26 лет и 6 месяцев (на 11.10.2017);

спортсмены должны иметь не менее 25 лет стажа, из которых не менее 6 лет в составе сборных команд Украины.

Как оформить пенсию за выслугу лет

Как получить пенсию:

Обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Посетить территориальные органы ПФУ. Подать заявление онлайн – это можно сделать лично, через законного представителя или заполнить заявление на сайте ПФУ.

Обратите внимание! Необходимые документы для получения пенсии: заявление, паспорт или временное удостоверение гражданина, справка о регистрации места жительства, документы, подтверждающие особый статус, и документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика. Законный представитель также должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия.