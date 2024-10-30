Кто может получить пенсию за выслугу лет
Для мужчин право на пенсию за выслугу лет наступает в возрасте 50 или 55 лет, для женщин – в 45–50 лет, при условии наличия необходимого стажа.
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На пенсию за выслугу лет могут претендовать:
- диспетчеры воздушного движения и инженерно-технический персонал гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
- работники, занимающиеся лесозаготовками и лесосплавом;
- механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;
- экипаж морского, речного и рыбопромыслового флота.
Для некоторых специальностей обязательным является определенный стаж для получения пенсии за выслугу лет:
- для артистов стаж творческой деятельности должен составлять от 20 до 35 лет;
- мужчины, работающие в авиации и летно-испытательном составе, должны иметь стаж от 25 лет (на 01.04.2015) до 26 лет и 6 месяцев (на 11.10.2017 и позже), для женщин – от 20 лет (на 01.04.2015) до 21 года и 6 месяцев (на 11.10.2017 и позже);
- работники образования, здравоохранения и социальной защиты должны иметь специальный стаж от 25 лет (на 01.04.2015) до 26 лет и 6 месяцев (на 11.10.2017);
- спортсмены должны иметь не менее 25 лет стажа, из которых не менее 6 лет в составе сборных команд Украины.
Как оформить пенсию за выслугу лет
Как получить пенсию:
- Обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
- Посетить территориальные органы ПФУ.
- Подать заявление онлайн – это можно сделать лично, через законного представителя или заполнить заявление на сайте ПФУ.
Обратите внимание! Необходимые документы для получения пенсии: заявление, паспорт или временное удостоверение гражданина, справка о регистрации места жительства, документы, подтверждающие особый статус, и документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика. Законный представитель также должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия.