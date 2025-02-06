Виплати не зростуть: кому не проведуть індексацію пенсій

У березні в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, проте не всі пенсіонери отримають збільшення виплат. Дізнайтесь, хто залишиться без підвищення цьогоріч.

Кому не проіндексують пенсію

Індексація має на меті осучаснення пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію нещодавно, можуть не отримати підвищення, передає 24 Канал з посиланням на NV.

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Разом з цим, деякі пенсіонери можуть не помітити індексації, оскільки підвищення стосується лише основного розміру пенсії. Тобто, розрахованого за формулою, без врахування доплат та надбавок.

Наприклад! Якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами досягає 2 361 гривні, то після індексації на 10% основна сума зросте до 1 353 гривень, але доплата зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться 2 361 гривня.

Що відомо про індексацію пенсії у березні

Остаточний розмір підвищення пенсій буде визначено наприкінці лютого – на початку березня. Він залежатиме від рівня інфляції за рік та середнього зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Втім, експерти прогнозують збільшення пенсій на близько 10%. Однак закон передбачає мінімальне підвищення на 100 гривень і максимальне – до 1 500 гривень. Варто зазначити, що індексація не торкнеться всіх пенсіонерів.