Кому не проіндексують пенсію

Індексація має на меті осучаснення пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію нещодавно, можуть не отримати підвищення, передає 24 Канал з посиланням на NV.

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Разом з цим, деякі пенсіонери можуть не помітити індексації, оскільки підвищення стосується лише основного розміру пенсії. Тобто, розрахованого за формулою, без врахування доплат та надбавок.

Наприклад! Якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами досягає 2 361 гривні, то після індексації на 10% основна сума зросте до 1 353 гривень, але доплата зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться 2 361 гривня.

Що відомо про індексацію пенсії у березні

Остаточний розмір підвищення пенсій буде визначено наприкінці лютого – на початку березня. Він залежатиме від рівня інфляції за рік та середнього зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Втім, експерти прогнозують збільшення пенсій на близько 10%. Однак закон передбачає мінімальне підвищення на 100 гривень і максимальне – до 1 500 гривень. Варто зазначити, що індексація не торкнеться всіх пенсіонерів.