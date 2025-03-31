Перерахунок пенсій: кому з працюючих пенсіонерів збільшать виплати

Пенсійний фонд з 1 квітня автоматично перерахує виплати пенсіонерам, які продовжують працювати. Звертатися до установи особисто не потрібно.

У кого зростуть пенсії

Підвищення отримають ті, хто після призначення чи останнього перерахунку пенсії відпрацював 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи може пенсіонер оформити інвалідність у 2025 році

Також зміни стосуватимуться пенсіонерів, які працювали менше ніж два роки, але з моменту останнього перерахунку минуло щонайменше 24 місяці.

Якщо станом на 1 березня 2025 року пенсіонер набув щонайменше 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням цього стажу. При цьому пенсія може розраховуватися як за попереднім заробітком, так і з урахуванням доходу, отриманого після призначення чи останнього перерахунку, якщо це вигідніше.

Зауважте! У разі набуття менш ніж 24 місяців страхового стажу після останнього перерахунку, виплати можуть зрости не раніше ніж через два роки, і лише з урахуванням нового стажу.

Скільком людям перерахують пенсію

В Україні налічується 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів, з яких цього року перерахунок пенсій проведуть для 629 тисяч осіб, згідно з даними Мінсоцполітики.

Розмір підвищення залежить від страхового стажу та заробітку, з якого розраховується пенсія. Перерахунок охоплює стаж, набутий за останні два роки.

Зауважте! Виплата оновлених пенсій розпочнеться у червні, з урахуванням доплати за квітень і травень.