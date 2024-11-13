Нова виплата для переселенців: хто з ВПО зможе отримати грошову допомогу

Нову допомогу для ВПО зможуть отримати громадяни, що нещодавно "перемістилися" в Одесу. Виплата надається єдиноразово.

Кому надається така допомога

Допомога надаватиметься за умови попередньої реєстрації, повідомляє 24 Канал з посиланням на благодійний фонд "Спадщина".

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Які критерії для отримання цієї допомоги:

особа покинула зону бойових дій;

має довідку про реєстрацію в Одесі після 1 листопада 2024 року (не раніше);

першочергово цю допомогу отримають люди, які належать до вразливої категорії (наприклад, громадяни з інвалідністю, неповні родини з дітьми та пенсіонери).

Зареєструватись для отримання цієї допомоги можна виключно у вівторки та четверги з 10:00 до 13:00. Оформлюється заявка за телефоном (098)-36-86-513 (ім'я спеціаліста – Оксана).

Якщо ви маєте якусь пропозицію чи скаргу, їх можна передати, зателефонувавши за номером (073)-23-10-400 (Вікторія).

Зверніть увагу! У інші дні та години реєстрація у програмі неможлива.