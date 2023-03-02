Скільком пенсіонерам підвищили пенсію з 1 березня

Підвищення пенсій з 1 березня відбулося для 10,5 мільйона пенсіонерів. Розмір індексації становив 19,7%.

Як повідомили у Мінсоцполітики, у 2023 році вперше було здійснено індексацію найнижчих пенсій.

Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація),

– йдеться у повідомленні.

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Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для:

5,2 мільйонів “цивільних” пенсіонерів, для яких підвищення пенсії здійснюється через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 мільйонів осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.

0,5 мільйонів пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тисячі осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також будуть далі виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати, призначені за ініціативою Президента. Їх отримуватимуть для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 гривень:

570 гривень – людям старше 80 років;

456 гривень – людям віком від 75 – 80 років;

300 гривень – людям віком від 70 – 75 років.

Кому перерахують виплати пізніше