ПФУ підрахував як зросла пенсія українців за 2024 рік

У 2024 році пенсії українців зростали з різних причин. Зокрема, збільшенню сприяло проведення індексації.

Як змінився розмір пенсій у 2024

Статистика показує, що зростання пенсій у 2024 році не змогло "наздогнати" інфляцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Кількість пенсіонерів у 2024 році зменшилась на 172 907 осіб. Станом на 1 січня 2025 року, в Україні проживало 10 343 630 таких громадян.

Розмір середньої пенсії у 2024 році сягнув 5 789,05 гривень. Тобто за рік цей показник збільшився на 403,8 гривні чи 7,5%.

А от споживчі ціни зросли за рік на 12%. Середньорічна інфляція своєю чергою склала 6,5%.

Пенсійні виплати були проіндексовані на 8% для: