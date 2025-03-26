Російський експорт нафти сягнув максимуму попри санкції Заходу

Експорт російської нафти сягнув максимуму, починаючи з жовтня. Це відбувається попри вплив західних санкцій.

Як змінився рівень експорту російської нафти

Ще в кінці лютого середньодобові постачання нафти зросли до 3,45 мільйона барелів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зростання експорту пов'язане з тим, що з'явився новий покупець нафти – Сирія. Перший підсанкційний танкер, уже у сирійському порту Баніяс. Туди ж очікується прибуття ще 3 судів з російською нафтою.

Водночас валова вартість експорту знизилась на 13% – орієнтовно 190 мільйонів доларів за тиждень. Загалом цей показник склав – 1,27 мільярда доларів.

Дані Argus Media свідчать, що експортні ціни на нафту Urals змінились так:

з балтійських портів вони зросли на 0,7 долара за барель;

а от з чорноморських – 1,1 долара за барель.

Ціна основного тихоокеанського сорту ESPO зросла приблизно на 1,3 долара. Згідно з даними Argus Media, ціни з доставкою в Індії зросли приблизно на 0,7 долара,

– повідомляє Bloomberg

Зверніть увагу! Статистика показує, що збільшення потоків майже повністю компенсувало зниження цін.