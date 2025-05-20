Майже 500 гривень: кому з українців доведеться переплатити за газ

Її вартість наразі становить 441,12 гривні, пише 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

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Українці мають заплатити за роботу фахівців, які:

Зверніть увагу! Оформити замовлення можна в Центрі обслуговування клієнтів за місцем проживання.

Для чого потрібне це обслуговування?

Технічне обслуговування багатоповерхівок є вимогою чинного законодавства. Однак технічне обслуговування є не тільки безпекою, але й економією. Наприклад, мікротріщини або знижений тиск можуть змусити газ витрачатися непомітно, однак регулярно. Так витік 0,5 кубометра на добу коштуватиме близько 1 000 гривень на рік.