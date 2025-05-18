Коли можуть змусити повернути субсидію

Виплату субсидії можуть припинити і вимагати повернути, якщо отримувач подав неправдиві дані або не повідомив про зміни у складі сім’ї, доходах, майновому стані чи інших значущих обставинах, попереджає Пенсійний фонд України, передає 24 Канал.

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Втрата субсидії загрожує не лише отримувачу, а й усім членам домогосподарства, якщо вони подали неправдиві дані або не повідомили протягом 30 днів про зміни у складі сім’ї, соціальному статусі, майновому стані, великих покупках, позиках, відкритті депозитів чи значних одноразових доходах.