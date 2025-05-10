Як перевірити пільги на комуналку

Однак субсидія призначається не всім. Допомогу можуть отримати лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На субсидію мають право особи, які:

мають відповідний рівень доходу;

не володіють майном чи заощадженнями, які перевищують встановлені межі;

не мають інших джерел доходу, що виключають право на субсидію.

Подати документи можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду України, у Центрах надання адміністративних послуг, через місцеві органи самоврядування, надіславши поштою або скориставшись електронними сервісами – зокрема, через портал ПФУ або застосунок "Дія".

Як перевірити, чи є субсидія

Перевірити, чи призначено субсидію, можна кількома зручними способами. Повідомлення про результат розгляду заявки надходить:

у застосунок "Дія";

на вказану електронну пошту;

через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України;

або в паперовому вигляді – поштою за місцем проживання.

Важливо! Органи соціального захисту мають ухвалити рішення щодо субсидії протягом 10 календарних днів з моменту отримання всіх необхідних документів.