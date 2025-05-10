Як перевірити пільги на комуналку
Однак субсидія призначається не всім. Допомогу можуть отримати лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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На субсидію мають право особи, які:
- мають відповідний рівень доходу;
- не володіють майном чи заощадженнями, які перевищують встановлені межі;
- не мають інших джерел доходу, що виключають право на субсидію.
Подати документи можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду України, у Центрах надання адміністративних послуг, через місцеві органи самоврядування, надіславши поштою або скориставшись електронними сервісами – зокрема, через портал ПФУ або застосунок "Дія".
Як перевірити, чи є субсидія
Перевірити, чи призначено субсидію, можна кількома зручними способами. Повідомлення про результат розгляду заявки надходить:
- у застосунок "Дія";
- на вказану електронну пошту;
- через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України;
- або в паперовому вигляді – поштою за місцем проживання.
Важливо! Органи соціального захисту мають ухвалити рішення щодо субсидії протягом 10 календарних днів з моменту отримання всіх необхідних документів.