Хто з українців не отримає виплат до Дня Незалежності

Цьогоріч деякі категорії пенсіонерів отримають виплати до Дня Незалежності, але є й ті, на кого кошти не передбачені. Варто зазначити, що подання заявок на отримання грошової допомоги продовжено до 1 жовтня 2024 року.

Як нараховуються виплати до Дня Незалежності

Відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", передбачена одноразова грошова виплата до Дня Незалежності України.

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Отже, пенсіонери, які мають право на отримання виплат, отримають їх разом із пенсією за серпень. Звертатися до Пенсійного фонду для отримання цих коштів не потрібно ані пенсіонерам, ані ветеранам війни, які проходять службу, але ще не є пенсіонерами.

Тим, хто не є пенсіонером і не перебуває на службі, але має право на допомогу, необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду з документами, що підтверджують право на виплату, та інформацією про поточний рахунок.

Зауважте! Одноразова допомога у 2024 році становить від 450 гривень до понад 3 тисяч гривень.

Хто не отримає кошти

На виплати до Дня Незалежності мають право такі категорії осіб:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто та інших місць:

1 група – 3,1 тисячі гривень;

2 група – 2,9 тисячі гривень;

3 група – 2,7 тисячі гривень.

Крім того, виплати матимуть такі особи:

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в цих місцях під час примусового тримання їхніх батьків – по 1 тисячі гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3,1 тисячі гривень.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які були визнані за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин, і які не одружилися вдруге – 650 гривень.

Учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога – 450 гривень.

Зауважте! Усім, хто не підпадає під зазначені статуси, одноразові виплати до 24 серпня не передбачені.