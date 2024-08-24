Кто из украинцев не получит выплат ко Дню Независимости

В этом году некоторые категории пенсионеров получат выплаты ко Дню Независимости, но есть и те, на кого средства не предусмотрены. Стоит отметить, что подача заявок на получение денежной помощи продлена до 1 октября 2024 года.

Как начисляются выплаты ко Дню Независимости

В соответствии с законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", предусмотрена единовременная денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

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Итак, пенсионеры, которые имеют право на получение выплат, получат их вместе с пенсией за август. Обращаться в Пенсионный фонд для получения этих средств не нужно ни пенсионерам, ни ветеранам войны, которые проходят службу, но еще не являются пенсионерами.

Тем, кто не является пенсионером и не находится на службе, но имеет право на помощь, необходимо лично обратиться в органы Пенсионного фонда с документами, подтверждающие право на выплату, и информацией о текущем счете.

Обратите внимание! Единовременное пособие в 2024 году составляет от 450 гривен до более 3 тысяч гривен.

Кто не получит средства

На выплаты ко Дню Независимости имеют право такие категории лиц:

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест:

1 группа – 3,1 тысячи гривен;

2 группа – 2,9 тысячи гривен;

3 группа – 2,7 тысячи гривен.

Кроме того, выплаты будут иметь такие лица:

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в этих местах во время принудительного содержания их родителей – по 1 тысяче гривен.

Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3,1 тысячи гривен.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые были признаны при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам, и которые не женились во второй раз – 650 гривен.

Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом в тылу врага – 450 гривен.

Обратите внимание! Всем, кто не подпадает под указанные статусы, единовременные выплаты до 24 августа не предусмотрены.