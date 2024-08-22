Какие выплаты имеют эти граждане сейчас
Пенсии для ветеранов войны в Афганистане регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Такие граждане имеют право на специальные надбавки и компенсационные выплаты.
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Размер выплат этих лиц определяется аналогично пенсии по возрасту. То есть при расчетах во внимание принимается стаж и заработная плата лица.
Обратите внимание! Минимальная выплата для ветеранов Афганской войны сейчас составляет 4 958 гривен.
Если же такой ветеран имеет инвалидность, его пенсия рассчитывается иначе. В таком случае его минимальная выплата напрямую зависит от степени увечья:
- ветераны войны в Афганистане с І группой инвалидности должны получать не менее 15 347 гривен;
- II группой – 12 396 гривен;
- ІІІ группой – 8 500 гривен.